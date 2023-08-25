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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:46

  vpchelko написав:Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?

Так, безкоштовно на вхід
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:07

  sens написав:
  vpchelko написав:Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?

Так, безкоштовно на вхід

так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:10

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)

планы начинать опять конверт депозиты - может можно СЕП-ом пополнять депозиты?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:15

  vpchelko написав:
  KVV написав:так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)

планы начинать опять конверт депозиты - может можно СЕП-ом пополнять депозиты?

валютные? Низзя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:22

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:валютные? Низзя

т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:24

  vpchelko написав:т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?

чекати не потрібно.
залишок обновився і алга.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:23

  vpchelko написав:т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?
ничего ждать не надо, минут через 6-20 после отправки СЕПом на ощадник - я уже открывал конверт с Платівки.
Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:50

  flysoulfly написав:Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи

До 30к в день?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:25

  reef написав:
  flysoulfly написав:Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи

До 30к в день?
не помню :oops:
На крайняк, можно и с разных карт пробовать - результаты бывают разные.
flysoulfly
 
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