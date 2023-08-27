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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:46
vpchelko написав:
Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?
Так, безкоштовно на вхід
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sens
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:07
sens написав: vpchelko написав:
Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?
Так, безкоштовно на вхід
так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)
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KVV
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:10
KVV написав:
так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)
планы начинать опять конверт депозиты - может можно СЕП-ом пополнять депозиты?
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vpchelko
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:15
vpchelko написав: KVV написав:
так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)
планы начинать опять конверт депозиты - может можно СЕП-ом пополнять депозиты?
валютные? Низзя
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Amethyst
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:22
Amethyst написав:
валютные? Низзя
т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?
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vpchelko
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:24
vpchelko написав:
т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?
чекати не потрібно.
залишок обновився і алга.
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KVV
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:23
vpchelko написав:
т.е. извращаться - сначала пополнять сберегательный - ждать 1-2 дня - потом на карту таси (есть виртуальная), и потом уже открывать конверт?
ничего ждать не надо, минут через 6-20 после отправки СЕПом на ощадник - я уже открывал конверт с Платівки.
Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи
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flysoulfly
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:50
flysoulfly написав:
Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи
До 30к в день?
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reef
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:25
reef написав: flysoulfly написав:
Также можно мгновенно на ощадник затянуть с карты другого банка, предварительно зареганой в ИБ ТАСи
До 30к в день?
не помню
На крайняк, можно и с разных карт пробовать - результаты бывают разные.
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flysoulfly
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Додано: Нед 27 сер, 2023 08:48
Покупка Шредингера
А чи була когось була подібна ситуація? В п'ятницю в магазині оплатив тасіною пудрою. Гроші списалися, а на терміналі вибило помилку. Тобто з мого боку все ок, а продавець каже що гроші не прийшли. Хвилин 30 безуспішно чекали на касі повернення грошей. Гроші не повернулися до цього часу. Гарячка порадила чекати часу проведення по рахунку.
І тут 2 моменти:
1) терміналом виступав телефон, тому можливо кривий додаток по прийому платежів
2) тася не змогла коректно обробити помилку.
І по суті, продавцю я не можу оплатити на альтернативні реквізити, бо не знаю чи проведеться операція чи повернеться.
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Boundless
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