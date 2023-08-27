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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:05

Boundless Справа в тому що ваша сума у блоці може повернутись лише через 30 днів. Тася відноситься до банків, які ніколи не прискорюють розблокування заблокованих сум, навіть якщо у платника є письмові докази що сума продавцем не буде отримана ніколи. Тому якщо вам послуга чи товар дійсно потрібні вважаю, що вам треба платити альтернативним способом (але щоб при цьому у вас обов'язково лишались документальні підтвердження оплати і саме за цей товар, а не за якийсь інший) при цьому домовлятися з продавцем що у випадку проведення коштів по рахунку він вам кошти поверне. В будь якому випадку якщо кошти спишуть, а він їх не поверне у вас буде півроку на чарджбек через МПС. Процедура дуже не швидка, але достатньо надійна, якщо правда на вашому боці. Ось для неї і буде необхідне документальне підтвердження оплати альтернативним шляхом. І там вже продавцю треба буде доводити, що він вам продав двічі аналогічний товар. Втім я думаю до цього скоріш за усе не дійде і ваші кошти розблокуються через 30 днів
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:37

Re: ТАСКОМБАНК

Alien А продавець може пнути свій банк щоб той примусово заакцептив цей платіж?

Справа в тому, що сума не маленька, товар у мене, продавець знаходиться в іншому місті, тобто фізично під'їхати і домовитись я не можу. Від свого зобов'язання я не відмовляюся, але воно зараз в підвішеному стані (але і чекати 30 днів теж не ок). В мене таке вперше. Місяць назад розраховувався тасіною картою, на терміналі була відмова, але гроші повернулися миттєво.
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:44

Boundless справа у тому що цілком ймовірна ситуація що помилка була така що про факт блокування у банка продавця блокування жодної інформації може не бути бо він про нього (блокування) не отримав повідомлення від МПС. Тому скоріше за усе підштовхувати йому просто нічого. В цьому випадку звернення продавця до свого банку на жаль ніяк не допоможе.
Alien
 
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  #<1 ... 218219220221
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