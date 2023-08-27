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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:05
Boundless Справа в тому що ваша сума у блоці може повернутись лише через 30 днів. Тася відноситься до банків, які ніколи не прискорюють розблокування заблокованих сум, навіть якщо у платника є письмові докази що сума продавцем не буде отримана ніколи. Тому якщо вам послуга чи товар дійсно потрібні вважаю, що вам треба платити альтернативним способом (але щоб при цьому у вас обов'язково лишались документальні підтвердження оплати і саме за цей товар, а не за якийсь інший) при цьому домовлятися з продавцем що у випадку проведення коштів по рахунку він вам кошти поверне. В будь якому випадку якщо кошти спишуть, а він їх не поверне у вас буде півроку на чарджбек через МПС. Процедура дуже не швидка, але достатньо надійна, якщо правда на вашому боці. Ось для неї і буде необхідне документальне підтвердження оплати альтернативним шляхом. І там вже продавцю треба буде доводити, що він вам продав двічі аналогічний товар. Втім я думаю до цього скоріш за усе не дійде і ваші кошти розблокуються через 30 днів
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:37
Re: ТАСКОМБАНК
Alien А продавець може пнути свій банк щоб той примусово заакцептив цей платіж?
Справа в тому, що сума не маленька, товар у мене, продавець знаходиться в іншому місті, тобто фізично під'їхати і домовитись я не можу. Від свого зобов'язання я не відмовляюся, але воно зараз в підвішеному стані (але і чекати 30 днів теж не ок). В мене таке вперше. Місяць назад розраховувався тасіною картою, на терміналі була відмова, але гроші повернулися миттєво.
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:44
Boundless справа у тому що цілком ймовірна ситуація що помилка була така що про факт блокування у банка продавця жодної інформації може не бути бо він про нього (блокування) не отримав повідомлення від МПС. Тому скоріше за усе підштовхувати йому просто нічого. В цьому випадку звернення продавця до свого банку на жаль ніяк не допоможе.
Додано: Нед 27 сер, 2023 13:12
Re: ТАСКОМБАНК
Boundless, у мене був трошки інший випадок.
Я робив оплату в магазині й у той самий день прийшлося скасувати покупку, оскільки в магазині вже не було мого товару. Кошти мені ТАС розблокував трошки більше місяця, оскільки покупка не була списана з рахунку через скасування операції (якщо б кошти списалися, а потім було б повернення, то тут скоріше за все надійшли кошти швидше).
Якщо ж кошти протягом 3-х робочих днів будуть знаходитися у стані блоку, то зробіть повторну оплату карткою, а цю очікуйте на розблокування. Можливо, кошти банк розблокує 1 жовтня (я наприкінці липня зробив оплату, увесь серпень вони були в блоці й тільки 1 вересня вони автоматом розблокувалися).
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