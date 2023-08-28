Додано: Нед 27 сер, 2023 09:05

Boundless Справа в тому що ваша сума у блоці може повернутись лише через 30 днів. Тася відноситься до банків, які ніколи не прискорюють розблокування заблокованих сум, навіть якщо у платника є письмові докази що сума продавцем не буде отримана ніколи. Тому якщо вам послуга чи товар дійсно потрібні вважаю, що вам треба платити альтернативним способом (але щоб при цьому у вас обов'язково лишались документальні підтвердження оплати і саме за цей товар, а не за якийсь інший) при цьому домовлятися з продавцем що у випадку проведення коштів по рахунку він вам кошти поверне. В будь якому випадку якщо кошти спишуть, а він їх не поверне у вас буде півроку на чарджбек через МПС. Процедура дуже не швидка, але достатньо надійна, якщо правда на вашому боці. Ось для неї і буде необхідне документальне підтвердження оплати альтернативним шляхом. І там вже продавцю треба буде доводити, що він вам продав двічі аналогічний товар. Втім я думаю до цього скоріш за усе не дійде і ваші кошти розблокуються через 30 днів