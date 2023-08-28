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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

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ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:05

Boundless Справа в тому що ваша сума у блоці може повернутись лише через 30 днів. Тася відноситься до банків, які ніколи не прискорюють розблокування заблокованих сум, навіть якщо у платника є письмові докази що сума продавцем не буде отримана ніколи. Тому якщо вам послуга чи товар дійсно потрібні вважаю, що вам треба платити альтернативним способом (але щоб при цьому у вас обов'язково лишались документальні підтвердження оплати і саме за цей товар, а не за якийсь інший) при цьому домовлятися з продавцем що у випадку проведення коштів по рахунку він вам кошти поверне. В будь якому випадку якщо кошти спишуть, а він їх не поверне у вас буде півроку на чарджбек через МПС. Процедура дуже не швидка, але достатньо надійна, якщо правда на вашому боці. Ось для неї і буде необхідне документальне підтвердження оплати альтернативним шляхом. І там вже продавцю треба буде доводити, що він вам продав двічі аналогічний товар. Втім я думаю до цього скоріш за усе не дійде і ваші кошти розблокуються через 30 днів
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:37

Re: ТАСКОМБАНК

Alien А продавець може пнути свій банк щоб той примусово заакцептив цей платіж?

Справа в тому, що сума не маленька, товар у мене, продавець знаходиться в іншому місті, тобто фізично під'їхати і домовитись я не можу. Від свого зобов'язання я не відмовляюся, але воно зараз в підвішеному стані (але і чекати 30 днів теж не ок). В мене таке вперше. Місяць назад розраховувався тасіною картою, на терміналі була відмова, але гроші повернулися миттєво.
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:44

Boundless справа у тому що цілком ймовірна ситуація що помилка була така що про факт блокування у банка продавця жодної інформації може не бути бо він про нього (блокування) не отримав повідомлення від МПС. Тому скоріше за усе підштовхувати йому просто нічого. В цьому випадку звернення продавця до свого банку на жаль ніяк не допоможе.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:01

Re: ТАСКОМБАНК

акція з відкриття валютного депозити по курсу 37.20 вже закінчилась? У tas2u та ізібанку зараз бачу курс 37.4
tratata
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:12

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless, у мене був трошки інший випадок.
Я робив оплату в магазині й у той самий день прийшлося скасувати покупку, оскільки в магазині вже не було мого товару. Кошти мені ТАС розблокував трошки більше місяця, оскільки покупка не була списана з рахунку через скасування операції (якщо б кошти списалися, а потім було б повернення, то тут скоріше за все надійшли кошти швидше).

Якщо ж кошти протягом 3-х робочих днів будуть знаходитися у стані блоку, то зробіть повторну оплату карткою, а цю очікуйте на розблокування. Можливо, кошти банк розблокує 1 жовтня (я наприкінці липня зробив оплату, увесь серпень вони були в блоці й тільки 1 вересня вони автоматом розблокувалися).
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, плз, пополнение Ощадного безналом из другого банка и от другого физлица - без комиссии? Вроде должно быть без, но глянул в тарифах
3.4. Зарахування коштів на рахунки, які надійшли з рахунків інших Клієнтів в межах Банку 0,5% від суми, мін. 5 грн./ 0,5 дол.США / 0,5 євро
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:55

  Кащей написав:Подскажите, плз, пополнение Ощадного безналом из другого банка и от другого физлица - без комиссии? Вроде должно быть без,
из другого банка - без!

но не заинтересуются ли, что за ОПГ у вас с другим физлицом ?


глянул в тарифах
3.4. Зарахування коштів на рахунки, які надійшли з рахунків інших Клієнтів в межах Банку 0,5% від суми, мін. 5 грн./ 0,5 дол.США / 0,5 євро
"в межах банку" - это с Тас на Тас
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:55

Re: ТАСКОМБАНК

Вроде не заинтересовались (для конвертной суммы), но открытие депо в отделении - это суровое испытание. 6 коп. разницы с онлайном того не стоят.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:04

  Кащей написав:Вроде не заинтересовались (для конвертной суммы), но открытие депо в отделении - это суровое испытание. 6 коп. разницы с онлайном того не стоят.

И что ж там такого сурового? Разве что убедить кур, что ставка именно такая, а не по тем же условиям, как в приложении. Думаю, за обычные полдня реально справиться.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:08

  moveton написав: убедить кур, что ставка именно такая, а не по тем же условиям, как в приложении.

за полдня реально справиться
:shock: этапять! :mrgreen:
flysoulfly
 
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