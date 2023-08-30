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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:11
Re: ТАСКОМБАНК
Да, где-то так, полдня - и дело в шляпе.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
Гасив з додатка Акорда кредитку В5 на суму заборгованості для погашення 11 727.19 грн.
Все зарахувалося, показало, що все ок після 17-ї.
В самому повідомленні пише про якусь комісію.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
Додав в таз2ю карту спорт чорна. В додатку таз2ю намагаюсь погасити кредит/зтягнути з чорної. Ніякого підтвердження операції не надходить, вискакує вікно: Дякуємо! Відправлено в обробку! І нічого не перераховує. Підкажіть на чиїй стороні проблема: таз чи спорт?
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