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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

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ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:11

Re: ТАСКОМБАНК

Да, где-то так, полдня - и дело в шляпе.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:08

Re: ТАСКОМБАНК

Гасив з додатка Акорда кредитку В5 на суму заборгованості для погашення 11 727.19 грн.
Все зарахувалося, показало, що все ок після 17-ї.
В самому повідомленні пише про якусь комісію.Зображення
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:48

Re: ТАСКОМБАНК

Додав в таз2ю карту спорт чорна. В додатку таз2ю намагаюсь погасити кредит/зтягнути з чорної. Ніякого підтвердження операції не надходить, вискакує вікно: Дякуємо! Відправлено в обробку! І нічого не перераховує. Підкажіть на чиїй стороні проблема: таз чи спорт?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:28

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless, з карток izibank аналогічно. Скоріше за все, на стороні TAS2U проблеми...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:34

  Howl написав: на стороні TAS2U проблеми...
8)
аврально допиливают 50К_онлайн-продажу валюты
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:40

Re: ТАСКОМБАНК

СЭП-ать лучше - так как задолженность сразу обновляеться после проводки по счету.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:44

  vpchelko написав:СЭП-ать лучше - так как задолженность сразу обновляеться после проводки по счету.

А при картах одного банка это реально важно? Про Восток как-то обсуждали, что P2P с БВР на него по счёту проходит тоже моментально. Не в курсе про Тазик.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:52

Re: ТАСКОМБАНК

  moveton написав:А при картах одного банка это реально важно? Про Восток как-то обсуждали, что P2P с БВР на него по счёту проходит тоже моментально. Не в курсе про Тазик.

Внутри Тазика тупня какая-то, тупня с проводкой со сберегательного - так окого 70 грн нехватало для грейса, досепал на всякий случай с монобанка - сразу обнулилось, ждать самый последний днень - не мой случай.
СЕП сейчас довольно быстро срабатывает, и нет тормозов с проводкой по счету, видно, что у Таза даже внутри-банковские проводки медленее обрабатывают - чем СЭП
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:18

Внутри ТАС-группы лучше ТОЛКАТЬ откуда-куда.
Например, шобы погасить Тасю из Изи лучше толкнуть по номеру картсчета из Изи на Тасю.
Если нужно пополнить Изи из Таси, то нужно сделать р2р-перевод из Таси по номеру карты Изи, введенной руцями.
Привязки карт в Тасе для Изи и Спорта не канают. Только хардкор.
Amethyst
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