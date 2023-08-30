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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:11
Re: ТАСКОМБАНК
Да, где-то так, полдня - и дело в шляпе.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
Гасив з додатка Акорда кредитку В5 на суму заборгованості для погашення 11 727.19 грн.
Все зарахувалося, показало, що все ок після 17-ї.
В самому повідомленні пише про якусь комісію.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
Додав в таз2ю карту спорт чорна. В додатку таз2ю намагаюсь погасити кредит/зтягнути з чорної. Ніякого підтвердження операції не надходить, вискакує вікно: Дякуємо! Відправлено в обробку! І нічого не перераховує. Підкажіть на чиїй стороні проблема: таз чи спорт?
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:28
Re: ТАСКОМБАНК
Boundless, з карток izibank аналогічно. Скоріше за все, на стороні TAS2U проблеми...
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:34
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:40
Re: ТАСКОМБАНК
СЭП-ать лучше - так как задолженность сразу обновляеться после проводки по счету.
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:44
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:52
Re: ТАСКОМБАНК
Внутри Тазика тупня какая-то, тупня с проводкой со сберегательного - так окого 70 грн нехватало для грейса, досепал на всякий случай с монобанка - сразу обнулилось, ждать самый последний днень - не мой случай.
СЕП сейчас довольно быстро срабатывает, и нет тормозов с проводкой по счету, видно, что у Таза даже внутри-банковские проводки медленее обрабатывают - чем СЭП
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:18
Внутри ТАС-группы лучше ТОЛКАТЬ откуда-куда.
Например, шобы погасить Тасю из Изи лучше толкнуть по номеру картсчета из Изи на Тасю.
Если нужно пополнить Изи из Таси, то нужно сделать р2р-перевод из Таси по номеру карты Изи, введенной руцями.
Привязки карт в Тасе для Изи и Спорта не канают. Только хардкор.
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