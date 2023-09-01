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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:32

  Amethyst написав:Например, шобы погасить Тасю из Изи лучше толкнуть по номеру картсчета из Изи на Тасю.

Сьогодні система дала збій - уже годину йде з ізі на ТАСю.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:45

31 число :P :P
але прийде, 146% :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:09

  Amethyst написав:31 число :P :P
але прийде, 146% :P

Досі глухо. Офіційно регламент до 16-ї, підтримка ізі збирає портфель до школи і не відповідає. Шаблон перевірений не раз...
Підтримка прокинулася (вільний переказ):
- куди так спішите? ще 3 дні не пройшло.
- ви скажіть: чи вже обробили платіж, чи ні?
- ще ні - кошти заблоковані на рахунку.
- ну то скасуйте його тоді.
- а скасувати вже не можна.
facepalm.jpg
Востаннє редагувалось klug в Чет 31 сер, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:11

а p2p толкнуть с izi на ТАС не проще?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:12

  Amethyst написав:але прийде, 146%

А дуля, добре, що було чим ще раз загаситися. П*ць їм завтра.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:19

Re: ТАСКОМБАНК

Та то ж внутрібанк, які 3 дні.
То пошуткували, гляньте виписку -- залишок по рахунку
Amethyst
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  #<1 ... 220221222223
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ТАСКОМБАНК (2226)
01.09.2023 00:19
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