Сьогодні система дала збій - уже годину йде з ізі на ТАСю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:32
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:09
Досі глухо. Офіційно регламент до 16-ї, підтримка ізі збирає портфель до школи і не відповідає. Шаблон перевірений не раз...
Підтримка прокинулася (вільний переказ):
- куди так спішите? ще 3 дні не пройшло.
- ви скажіть: чи вже обробили платіж, чи ні?
- ще ні - кошти заблоковані на рахунку.
- ну то скасуйте його тоді.
- а скасувати вже не можна.
facepalm.jpg
Востаннє редагувалось klug в Чет 31 сер, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:12
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:19
Re: ТАСКОМБАНК
Та то ж внутрібанк, які 3 дні.
То пошуткували, гляньте виписку -- залишок по рахунку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 01:12
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
В 00:01 зняли 23 грн. за користування кредитною лінією на very card, всі платежі були погашені вчасно в грейс періоді, єдине що 29.08 було знято кешбек в 9:00 і в цей же день кошти з кредитки були використані знову. Створили запит в тех.відділ, чекаю на відповідь. Можливо в когось була схожа ситуація, чи це той банк де потрібно повернути кредитні кошти і щоб день вони полежали для фіксації?
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:26
Re: ТАСКОМБАНК
andriy_z, це той банк, який рахує за розділом грошових коштів на рахунку. Йому не цікаві авторизаційні операції за платіжною карткою.
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