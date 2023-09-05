RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:45

  flysoulfly написав:Всьо подзабыл :oops:
чтоб было без комиссий тут с наличной гривней - заводить пополнением на Ощадний,
а выводить - снимать в кассе сразу с Платівки (или через менеджера при более 50К грн.) - правильно помню :?:

Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к
Alien
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 221222223224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2231)
05.09.2023 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.