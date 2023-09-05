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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:45
flysoulfly написав:
Всьо подзабыл
чтоб было без комиссий тут с наличной гривней
- заводить пополнением на Ощадний,
а выводить - снимать в кассе сразу с Платівки
(или через менеджера при более 50К грн.) - правильно помню
Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к
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