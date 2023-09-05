Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:45
Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к
Додано: Вів 05 вер, 2023 19:43
Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....
Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати
нові) у відділенні безкоштовно? Дякую.
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:02
По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.
Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати
Додано: Вів 05 вер, 2023 20:20
Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно?
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