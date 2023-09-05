Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 222223224225> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.3 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 4 Всього голосів : 19 Додано: Вів 05 вер, 2023 10:45 flysoulfly написав: Всьо подзабыл

чтоб было без комиссий тут с наличной гривней - заводить пополнением на Ощадний,

а выводить - снимать в кассе сразу с Платівки (или через менеджера при более 50К грн.) - правильно помню Всьо подзабылчтоб было без комиссий тут- заводить пополнением на Ощадний,а выводить - снимать в кассе сразу(или через менеджера при более 50К грн.) - правильно помню

Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к Alien Повідомлень: 2423 З нами з: 12.01.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 720 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 19:43 Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....

Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати

нові) у відділенні безкоштовно? Дякую. novichok

Повідомлень: 3057 З нами з: 31.03.13 Подякував: 23 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:02 novichok написав: Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....

Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати

нові) у відділенні безкоштовно? Дякую. Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отриматинові) у відділенні безкоштовно? Дякую.

По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.

Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати Alien Повідомлень: 2423 З нами з: 12.01.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 720 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 20:20 Alien написав: novichok написав: Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....

Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати

нові) у відділенні безкоштовно? Дякую. Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отриматинові) у відділенні безкоштовно? Дякую.

По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.

Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати

Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно? Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно? novichok

Повідомлень: 3057 З нами з: 31.03.13 Подякував: 23 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:05 novichok написав: Alien написав: novichok написав: Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....

Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати

нові) у відділенні безкоштовно? Дякую. Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати....Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отриматинові) у відділенні безкоштовно? Дякую.

По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.

Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200.Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати

Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно? Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно?

Мені в квітні онлайн-допки Б5+Пудра коштували разом 75 грн Мені в квітні онлайн-допки Б5+Пудра коштували разом 75 грн Amethyst

Повідомлень: 4503 З нами з: 05.05.21 Подякував: 332 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 21:12 у

зв’язку з закінченням терміну дії :

MasterCard World (неіменна) - основна картка - Не тарифікується

MasterCard World Contactless (іменна/неіменна) - основна картка - Не тарифікується

Mastercard World Pudra (іменна або неіменна) - Послуга не надається (це коли вона була допкою до В5)

https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf



Треба на ГЛ замовити перевипуск і до відділення йти уже коли вони приїдуть. 1.2.3. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної карткиMasterCard World (неіменна) - основна картка - Не тарифікуєтьсяMasterCard World Contactless (іменна/неіменна) - основна картка - Не тарифікуєтьсяMastercard World(іменна або неіменна) - Послуга не надаєтьсяТреба на ГЛ замовити перевипуск і до відділення йти уже коли вони приїдуть. klug Повідомлень: 8253 З нами з: 18.08.14 Подякував: 348 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 22:36 Alien написав: Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати

Б5 з лімітом 6800 закрив(картка ще в 20 чи 21му році перестала працювати, а тоді перевипуск був платний) і відкрив Верку на яку налили аж 7000.

вітальні 100грн виплатили швидко....прям не очікував такого від ТАСі Б5 з лімітом 6800 закрив(картка ще в 20 чи 21му році перестала працювати, а тоді перевипуск був платний) і відкрив Верку на яку налили аж 7000.вітальні 100грн виплатили швидко....прям не очікував такого від ТАСі KVV Повідомлень: 1158 З нами з: 29.11.18 Подякував: 52 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 23:25 А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик? novichok

Повідомлень: 3057 З нами з: 31.03.13 Подякував: 23 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 23:26 novichok написав: А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик? А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?

Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова Amethyst

Повідомлень: 4503 З нами з: 05.05.21 Подякував: 332 раз. Подякували: 807 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 23:36 Amethyst написав: novichok написав: А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик? А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?

Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова

Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня. Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня. novichok

Повідомлень: 3057 З нами з: 31.03.13 Подякував: 23 раз. Подякували: 252 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 222223224225> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор