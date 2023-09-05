flysoulfly написав:Всьо подзабыл чтоб было без комиссий тут с наличной гривней - заводить пополнением на Ощадний, а выводить - снимать в кассе сразу с Платівки (или через менеджера при более 50К грн.) - правильно помню
Таки так. З платівки ще можна знімати в будь яких банкоматах України безкоштовно. Звичайно не 50к
novichok написав:Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати.... Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати нові) у відділенні безкоштовно? Дякую.
По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200. Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати
novichok написав:Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати.... Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати нові) у відділенні безкоштовно? Дякую.
По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200. Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати
Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно?
novichok написав:Пам'ятаю, десь обговорювали, але не знайшов, спробую перепитати.... Картки В5 та Пудра можливо по закінченню строку обміняти (отримати нові) у відділенні безкоштовно? Дякую.
По Пудрі якщо момент закінчення терміну дії картки ще не настав, то можна було випустити віртуальну допку і після закінчення дії основної продовжувати користуватись нею. Щоправда це не було повністю безкоштовним. По пудрі допка коштувала 50 грн. Перевипуск по строку пластику - 200. Ну а Б5 я закрив і відкрив Вєрку (як на мене Вєрка краща) - повністю безкоштовно. Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати
Ок. С Пудрою з'ясовано, а Б5, без Вєри, можна перевипустити у відділенні безкоштовно?
Мені в квітні онлайн-допки Б5+Пудра коштували разом 75 грн
1.2.3. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: MasterCard World (неіменна) - основна картка - Не тарифікується MasterCard World Contactless (іменна/неіменна) - основна картка - Не тарифікується Mastercard World Pudra (іменна або неіменна) - Послуга не надається (це коли вона була допкою до В5) https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyka_piatirka.pdf
Треба на ГЛ замовити перевипуск і до відділення йти уже коли вони приїдуть.
Alien написав:Але там з лімітами може бути "ой", по Б5 можуть забрати а на Вєрку або налити набагато менше або взагалі не дати
Б5 з лімітом 6800 закрив(картка ще в 20 чи 21му році перестала працювати, а тоді перевипуск був платний) і відкрив Верку на яку налили аж 7000. вітальні 100грн виплатили швидко....прям не очікував такого від ТАСі