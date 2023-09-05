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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:48

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?

Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова :mrgreen:

Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня.
От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:59

[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:02

  novichok написав:[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote]

Саппорт випустить картку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:24

  Amethyst написав:
  novichok написав:[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote][/quote]
Саппорт випустить картку[/quote]

Дякую
novichok
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