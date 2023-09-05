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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:48
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?
Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова
Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня.
От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:59
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:02
novichok написав:
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote]
Саппорт випустить картку
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:24
Amethyst написав: novichok написав:
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote][/quote]
Саппорт випустить картку[/quote]
Дякую
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