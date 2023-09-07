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ТАСКОМБАНК
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:48
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?
Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова
Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня.
От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:59
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?
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novichok
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:02
novichok написав:
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote]
Саппорт випустить картку
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Amethyst
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:24
Amethyst написав: novichok написав:
[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote][/quote]
Саппорт випустить картку[/quote]
Дякую
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novichok
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Додано: Сер 06 вер, 2023 08:30
Шановні колеги, а можна зараз визначити, коли оплата через термінал (велика п'ятірка) була проведена по рахунку (без кешбека)?
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Boundless
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Додано: Сер 06 вер, 2023 08:53
Boundless написав:
Шановні колеги, а можна зараз визначити, коли оплата через термінал (велика п'ятірка) була проведена по рахунку (без кешбека)?
Через виписку, коли деталі операції повні, а не короткі (типу Операція купівлі в тсм ...), то це й означає, що провелося по рахунку, можливо вже і в історіі операцій так, але не впевнений
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vovabelokon99
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:27
novichok написав:
Дякую
У понеділок відкрив у веб-версії звичайну віртуальну валютну без ніяких дзвінків.
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reef
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:46
reef
Відкрили віртуальну валютну що?
Вище, я так розумію, річ шла про допку до Пудри, яка була допкою до Б5 яку подовжити тепер неможливо а тільки випустити ще допку до допки через КЦ.
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Amid
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:02
Amid написав:reef
Відкрили віртуальну валютну що?
Вище, я так розумію, річ шла про допку до Пудри, яка була допкою до Б5 яку подовжити тепер неможливо а тільки випустити ще допку до допки через КЦ.
А я так зрозумів
novichok написав:
Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку
замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку.
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reef
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:20
reef тут просто важливо зрозуміти що мова йшла саме про б5 та пудру (просто саме про них вів мову novichok від самого початку, а не про просто аби яку віртуалку). Ви ж певен, що відкрили віртуалку у валюті в тарифі азуре (у минулому Платівка). Це принципово інша картка зі своїми тарифами і заморочками. Так вона відкривається безпроблемно кількома клліками у додатку бо її основна функція - отримання на неї депо. Відкрити так само просто віртуальну б5 чи пудру - певен у додатку тас2ю не вийде. Тому ваш допис що ви декого відкрили валютну віртуалку у застосунку відносно пудри чи б5 просто не доречний.
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