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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:48

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:А підкажіть як зробити віртуалку, бо в додатку при спробі перевипустити карту пропонує тільки пластик?

Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова :mrgreen:

Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку. У мене Б5 на одному акаунті, та Пудра на другому, обоє дійсні до кінця вересня.
От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 23:59

[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:02

  novichok написав:[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote]

Саппорт випустить картку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 00:24

  Amethyst написав:
  novichok написав:[quote="5618783:Amethyst]От-от, то і треба як раз випустити ДОПКУ і коли основна помре, до допка залишиться.[/quote]
А що дасть дзвінок на сапорт, сапорт випустить карту, чи як?[/quote][/quote]
Саппорт випустить картку[/quote]

Дякую
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:30

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні колеги, а можна зараз визначити, коли оплата через термінал (велика п'ятірка) була проведена по рахунку (без кешбека)?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 08:53

  Boundless написав:Шановні колеги, а можна зараз визначити, коли оплата через термінал (велика п'ятірка) була проведена по рахунку (без кешбека)?

Через виписку, коли деталі операції повні, а не короткі (типу Операція купівлі в тсм ...), то це й означає, що провелося по рахунку, можливо вже і в історіі операцій так, але не впевнений
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:27

  novichok написав:Дякую

У понеділок відкрив у веб-версії звичайну віртуальну валютну без ніяких дзвінків.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:46

reef
Відкрили віртуальну валютну що?
Вище, я так розумію, річ шла про допку до Пудри, яка була допкою до Б5 яку подовжити тепер неможливо а тільки випустити ще допку до допки через КЦ.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:02

  Amid написав:reef
Відкрили віртуальну валютну що?
Вище, я так розумію, річ шла про допку до Пудри, яка була допкою до Б5 яку подовжити тепер неможливо а тільки випустити ще допку до допки через КЦ.

А я так зрозумів
  novichok написав:Так а мені не допку віртуалку, а просто віртуалку замість пластика, якій в кінці вересня закінчується по строку.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:20

reef тут просто важливо зрозуміти що мова йшла саме про б5 та пудру (просто саме про них вів мову novichok від самого початку, а не про просто аби яку віртуалку). Ви ж певен, що відкрили віртуалку у валюті в тарифі азуре (у минулому Платівка). Це принципово інша картка зі своїми тарифами і заморочками. Так вона відкривається безпроблемно кількома клліками у додатку бо її основна функція - отримання на неї депо. Відкрити так само просто віртуальну б5 чи пудру - певен у додатку тас2ю не вийде. Тому ваш допис що ви декого відкрили валютну віртуалку у застосунку відносно пудри чи б5 просто не доречний.
Alien
 
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