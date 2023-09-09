Дякую!
Щойно замовив віртуалку Пудру.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:34
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:11
Віртуальна Пудра
А скільки часу проходить від замовлення до появи карти в додатку? Щоб розуміти чи чекати, чи замовляти ще раз!
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:43
Re: ТАСКОМБАНК
Привіт.
Є віртуальна ВеріКард (грн) та щойно відкрив віртуалку у валюті (світили тарифи Платівки). Це норм варіант для купівлі на 50к та виносу готівки з каси? Без комісій?
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