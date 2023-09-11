RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 223224225226

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:34

  Amethyst написав:Звякнути на саппорт і ТРИ рази сказати, шо хочеш допку віртуалку. Вони теж не зразу розуміють про що мова :mrgreen:

Дякую!
Щойно замовив віртуалку Пудру.
rollo
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 20.10.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:11

Віртуальна Пудра

А скільки часу проходить від замовлення до появи карти в додатку? Щоб розуміти чи чекати, чи замовляти ще раз!
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 31.03.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:43

Re: ТАСКОМБАНК

Привіт.
Є віртуальна ВеріКард (грн) та щойно відкрив віртуалку у валюті (світили тарифи Платівки). Це норм варіант для купівлі на 50к та виносу готівки з каси? Без комісій?
undeadserf
 
Повідомлень: 90
З нами з: 08.09.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:04

  novichok написав:А скільки часу проходить від замовлення до появи карти в додатку? Щоб розуміти чи чекати, чи замовляти ще раз!

В мене вийшло протягом 10 хвилин з моменту прийняття заявки саппортом.
Віртуальна Пудра до 09/27
Дівчина була дуже професійна, аж подякував.
rollo
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 20.10.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 15:37

  undeadserf написав:Привіт.
Є віртуальна ВеріКард (грн) та щойно відкрив віртуалку у валюті (світили тарифи Платівки). Це норм варіант для купівлі на 50к та виносу готівки з каси? Без комісій?


норм если нет кредлимита на Вери :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 223224225226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Stringer, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1076)
11.09.2023 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.