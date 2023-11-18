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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:26

Re: ТАСКОМБАНК

Оплата в Метро (Одесса, Лиманка) 12.11 - 1036грн кредитными, КБ - 12.83грн
Какой МСС у маркета по адресу не знаю

Update
MCC 5411
Востаннє редагувалось zentol в П'ят 17 лис, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:36

  zentol написав:Оплата в Метро (Одесса, Лиманка) 12.11 - 1036грн кредитными, КБ - 12.83грн
Какой МСС у маркета по адресу не знаю

Через +2..3 дні після покупки можна у пдф-виписці глянути МСС
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:06

ulisse
Спасибо, Вы очень точно все объяснили ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:50

ТАСКОМБАНК

ulisse

Добрий день!

Нам прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо користування продуктами ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, при розрахунку картками Клієнти можуть отримати підвищений кешбек.
Інформуємо, що кешбек нараховується тільки за певним МСС кодом операції розрахунку.
Звертаємо увагу, що перелік магазинів в повідомленні від Банку зазначено, як приклад магазинів в яких можливе нарахування кешбеку у розмірі 5 %.
Цей перелік магазинів не є вичерпним.
Додатково зазначаємо, що МСС — код може відрізнятись у різних мережевих магазинах, тому МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:31

Re: ТАСКОМБАНК

шановне панство, ганебний стовп хотел уже создавать и по поводу Райфа, у которого Маркетплейсы сеголня +5%, тоже редкие MCC но вроде и встречающиеся и который за Розетку не насчитал, но хоть 1% насчитал свой

а потом подумал что Розетка тоже те еще экономисты и нае с MCC тоже в курсе вплоть до подгонки конкретного терминала под конкретную карту, ага...

поэтому тут палка о двух концах, ТАС хз с кого там компенсацию получит - с Мастекарда по идее, но вряд ли все 5%, поэтому вывернулись как могли но не так чтобы гулять на все

гулять на все - это Сенс, спасибо за 2% и дайте больше лимита на рассрочки ((, уже потратил а еще одни выходные :mrgreen:
cohan
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