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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17

форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять

скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:53

  greenozon написав:форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять

скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?

Щось мені так здається Тася вирішила (або получила вказівку від НБУ) прошерстити всіх у кого приходу було під 400К/рік, причому разом по всім своїм викормишам...
Привіт Мумбі!! :mrgreen: :mrgreen:
А Спорт на зараз так і не відкрив розхідні операції... щось там показує в застосунку, але вивести не дає :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 244245246247
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