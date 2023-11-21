форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять
скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17
форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять
скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:53
Щось мені так здається Тася вирішила (або получила вказівку від НБУ) прошерстити всіх у кого приходу було під 400К/рік, причому разом по всім своїм викормишам...
Привіт Мумбі!!
А Спорт на зараз так і не відкрив розхідні операції... щось там показує в застосунку, але вивести не дає
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:55
Re: ТАСКОМБАНК
это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:37
Додано: Вів 21 лис, 2023 00:39
Додано: Вів 21 лис, 2023 00:52
Додано: Вів 21 лис, 2023 04:21
коллеги - про мячик и на чей он таки стороне писал в начале ноября.
и это были ИБАНы, а не анонимусы п2п
... и к слову очередной ибан на 500 грн (це одна купюра з зображенням філософа) ... Шабат начался с заходом солнца в пятницу, но в почемуто он как полагается не закончился в субботу
таки дела
Додано: Вів 21 лис, 2023 04:26
Залишилося ще якусь спільну базу організувати, щоб як у одному десь банку тригентуло, то блокувало рахунки одразу у всіх, але щоб далі кожен розбирався окремо. От тоді точно порядок настане.
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