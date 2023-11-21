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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17

форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять

скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:53

  greenozon написав:форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять

скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?

Щось мені так здається Тася вирішила (або получила вказівку від НБУ) прошерстити всіх у кого приходу було під 400К/рік, причому разом по всім своїм викормишам...
Привіт Мумбі!! :mrgreen: :mrgreen:
А Спорт на зараз так і не відкрив розхідні операції... щось там показує в застосунку, але вивести не дає :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:55

Re: ТАСКОМБАНК

это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:37

  VLADPn написав:это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.


може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія - откуда дзєґнгі Зін? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:39

  greenozon написав:може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія

йееес
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:52

  greenozon написав:
  VLADPn написав:это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.


може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія - откуда дзєґнгі Зін? :)

Шо значит может.Так и есть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 04:21

коллеги - про мячик и на чей он таки стороне писал в начале ноября.
и это были ИБАНы, а не анонимусы п2п
... и к слову очередной ибан на 500 грн (це одна купюра з зображенням філософа) ... Шабат начался с заходом солнца в пятницу, но в почемуто он как полагается не закончился в субботу
таки дела
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 04:26

  greenozon написав:скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?

Залишилося ще якусь спільну базу організувати, щоб як у одному десь банку тригентуло, то блокувало рахунки одразу у всіх, але щоб далі кожен розбирався окремо. От тоді точно порядок настане.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 07:19

  Amethyst написав:Бооже, це фінмон Тасі мене залочив і питає де я ВЗЯВ за весь РІк 90Кгрн на погашення Б5!!
У фінмона дах поїхав чи шооо -- не знає де нормальні люди беруть 9к в міс на погашення кредитки?
лист на мило або дзвінок з банку чи може зайшли в додаток і одразу пуш
sens
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