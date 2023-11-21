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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:17
форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять
скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
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greenozon
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Додано: Пон 20 лис, 2023 20:53
greenozon написав:
форумчани колеги!
звідки ця зараза взялась і страшно розповсюджується
то тут зафінмонять то там дофінмонять
скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
Щось мені так здається Тася вирішила (або получила вказівку від НБУ) прошерстити всіх у кого приходу було під 400К/рік, причому разом по всім своїм викормишам...
Привіт Мумбі!!
А Спорт на зараз так і не відкрив розхідні операції... щось там показує в застосунку, але вивести не дає
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:55
это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.
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VLADPn
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:37
VLADPn написав:
это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.
може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія - откуда дзєґнгі Зін?
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greenozon
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:39
greenozon написав:
може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:52
greenozon написав: VLADPn написав:
это если посчитать тасс и два его ублюдка(изи и спорт) то за год больше 400 тыс у каждого второго будет.
може вони всі ці три недобанки як 1 рахують??
типу 1 ІНН і ліцензія - откуда дзєґнгі Зін?
Шо значит может.Так и есть.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 04:21
коллеги - про мячик и на чей он таки стороне писал в начале ноября.
и это были ИБАНы, а не анонимусы п2п
... и к слову очередной ибан на 500 грн (це одна купюра з зображенням філософа) ... Шабат начался с заходом солнца в пятницу, но в почемуто он как полагается не закончился в субботу
таки дела
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Додано: Вів 21 лис, 2023 04:26
greenozon написав:
скоро за кожну грвидню будуть питать бумажки ????
це НБУ сходить з розуму і заражає банки чи що взгаалі відбуваєтсья?
Залишилося ще якусь спільну базу організувати, щоб як у одному десь банку тригентуло, то блокувало рахунки одразу у всіх, але щоб далі кожен розбирався окремо. От тоді точно порядок настане.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 07:19
Amethyst написав:
Бооже, це фінмон Тасі мене залочив і питає де я ВЗЯВ за весь РІк 90Кгрн на погашення Б5!!
У фінмона дах поїхав чи шооо -- не знає де нормальні люди беруть 9к в міс на погашення кредитки?
лист на мило або дзвінок з банку чи може зайшли в додаток і одразу пуш
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