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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 12:51
V2 написав:
Шановне товариство!
Техніка на Алі з В5 - це маркетплейси і 5% кешбеку?
залежить від того, який МСС код виставить продавець на Алі (випадків багато і різних..)
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greenozon
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:55
greenozon
Як думаєте, чим краще платити, щоб не було лотереї?
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V2
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:19
AliExpress -- за останній місяць МСС 5262, 5310, 5311, 5964. Купував різне, найчастіше в чойсах.
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alibob
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Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14
V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.
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