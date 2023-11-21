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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:51

  V2 написав:Шановне товариство!
Техніка на Алі з В5 - це маркетплейси і 5% кешбеку?


залежить від того, який МСС код виставить продавець на Алі (випадків багато і різних..)
greenozon
 
Повідомлень: 15793
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Подякував: 380 раз.
Подякували: 1537 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:55

greenozon
Як думаєте, чим краще платити, щоб не було лотереї?
V2
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Повідомлень: 8155
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Подякував: 292 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:19

AliExpress -- за останній місяць МСС 5262, 5310, 5311, 5964. Купував різне, найчастіше в чойсах.
alibob
 
Повідомлень: 473
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Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14

Re: ТАСКОМБАНК

V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.
Howl
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Повідомлень: 5717
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:19

  Howl написав:V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.

Там если и через евро делать покупку то лучше без возвратов. Ибо банка курса рисует жОсткие - на сейчас - 39,0046 против 40,9312 - то есть все 5 % кэшбека в лучшем случае пойдут на покрытие убытков при возврате. Но самое смешное - что от возврата невозможно захеджироваться - мне на день холостяка али сделал возврат по причинам безопасности (заподозрил магазин в нечестной игре).
WallNutPen
 
Повідомлень: 952
З нами з: 08.06.20
Подякував: 25 раз.
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