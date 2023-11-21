залежить від того, який МСС код виставить продавець на Алі (випадків багато і різних..)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 12:51
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:19
AliExpress -- за останній місяць МСС 5262, 5310, 5311, 5964. Купував різне, найчастіше в чойсах.
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14
Re: ТАСКОМБАНК
V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:19
Там если и через евро делать покупку то лучше без возвратов. Ибо банка курса рисует жОсткие - на сейчас - 39,0046 против 40,9312 - то есть все 5 % кэшбека в лучшем случае пойдут на покрытие убытков при возврате. Но самое смешное - что от возврата невозможно захеджироваться - мне на день холостяка али сделал возврат по причинам безопасности (заподозрил магазин в нечестной игре).
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