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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:51

  V2 написав:Шановне товариство!
Техніка на Алі з В5 - це маркетплейси і 5% кешбеку?


залежить від того, який МСС код виставить продавець на Алі (випадків багато і різних..)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:55

greenozon
Як думаєте, чим краще платити, щоб не було лотереї?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:19

AliExpress -- за останній місяць МСС 5262, 5310, 5311, 5964. Купував різне, найчастіше в чойсах.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14

Re: ТАСКОМБАНК

V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:19

  Howl написав:V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.

Там если и через евро делать покупку то лучше без возвратов. Ибо банка курса рисует жОсткие - на сейчас - 39,0046 против 40,9312 - то есть все 5 % кэшбека в лучшем случае пойдут на покрытие убытков при возврате. Но самое смешное - что от возврата невозможно захеджироваться - мне на день холостяка али сделал возврат по причинам безопасности (заподозрил магазин в нечестной игре).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:36

Re: ТАСКОМБАНК

  WallNutPen написав:заподозрил магазин


у мене Алі декілька замовлень завернув. Перші з часом, а потім прямо в момент оплати, а потім вже не доводячі до оплати.
Це тому шо багато купонів намагався використати повторно. такий висновок зробив.
Тому там безпека направлена не на продавця а на покупця в основному. Можливо у них на 11.11 був договорняк з продавцями обмежувати купони на цікавий товар
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:58

daap
ССЗБ! Купоны 11.11 и другие - одноразовые. Мульти-аккаунты - чреваты баном!
Я "честно" заказывал на себя, супругу, тещю. Без фанатизма.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:45

  TASCOMBANK написав:МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок.

Хороший анекдот!
В последние пару лет где-то раз пять пытался узнать на кассе того или иного магазина его MCC-код. Можно узнать, ага. Единственно, что можно, так это прочитать кассиру мини-лекцию, что такое MCC.

Смотрю, тут у всех проблема с этой акцией. Тоже не представляю себе, как искать эти магазины с указанными MCC, если сами магазины не знают свой MCC. И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
А между тем, как тут уже упоминалось, даже магазины одной сети могут быть с разными MCC: один подходит, другой не подходит. И поди знай, какой из магазинов с нужным MCC.
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 24 лис, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:47

  candidat написав:
  TASCOMBANK написав:МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок.

Хороший анекдот!
В последние пару лет где-то раз пять пытался узнать на кассе того или иного магазина его MCC-код. Можно узнать, ага. Единственно, что можно, так это прочитать кассиру мини лекцию, что такое MCC.

Точно узнавалось правильным способом: попыткой покупки на карточку без денег и заглядыванием в приложении в детали операции, которая не прошла?

  candidat написав:Смотрю, тут у всех проблема с этой акцией. Тоже не представляю себе, как искать эти магазины с указанными MCC, если сами магазины не знают свой MCC.

Как тут уже выше напоминали, есть список от энтузиастов. Разумеется, неполный, но можно заодно и в его наполнении поучаствовать обществу на пользу.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:54

  moveton написав:
  candidat написав:
  TASCOMBANK написав:МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок.

Хороший анекдот!
В последние пару лет где-то раз пять пытался узнать на кассе того или иного магазина его MCC-код. Можно узнать, ага. Единственно, что можно, так это прочитать кассиру мини лекцию, что такое MCC.

Точно узнавалось правильным способом: попыткой покупки на карточку без денег и заглядыванием в приложении в детали операции, которая не прошла?

А у ТАСа по неуспешных операциям сразу MСС светится? Ибо же по успешным он появляется только после проводки по счету через 2-3 дня.
И даже если светится, то все равно надо ходить по всем магазинам и делать неуспешные операции, чтоб нужный магазин вычислить. Чувствую, если не повезет с быстрым поиском, то можно намаяться так, что и 5% не захочешь.
candidat
 
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