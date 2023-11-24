Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:45

TASCOMBANK написав: МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок. МСС — код можна дізнатись безпосередньо в магазині чи торговій точці в якій ви плануєте здійснити розрахунок.

Хороший анекдот!В последние пару лет где-то раз пять пытался узнать на кассе того или иного магазина его MCC-код. Можно узнать, ага. Единственно, что можно, так это прочитать кассиру мини-лекцию, что такое MCC.Смотрю, тут у всех проблема с этой акцией. Тоже не представляю себе, как искать эти магазины с указанными MCC, если сами магазины не знают свой MCC. И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?А между тем, как тут уже упоминалось, даже магазины одной сети могут быть с разными MCC: один подходит, другой не подходит. И поди знай, какой из магазинов с нужным MCC.