залежить від того, який МСС код виставить продавець на Алі (випадків багато і різних..)
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:51
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:19
AliExpress -- за останній місяць МСС 5262, 5310, 5311, 5964. Купував різне, найчастіше в чойсах.
Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14
Re: ТАСКОМБАНК
V2, ТАС розраховується з МПС через євро, тому якщо на Алі зробити покупку через долар, то краще не робити повернення тощо.
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:19
Там если и через евро делать покупку то лучше без возвратов. Ибо банка курса рисует жОсткие - на сейчас - 39,0046 против 40,9312 - то есть все 5 % кэшбека в лучшем случае пойдут на покрытие убытков при возврате. Но самое смешное - что от возврата невозможно захеджироваться - мне на день холостяка али сделал возврат по причинам безопасности (заподозрил магазин в нечестной игре).
Додано: Чет 23 лис, 2023 00:36
Re: ТАСКОМБАНК
у мене Алі декілька замовлень завернув. Перші з часом, а потім прямо в момент оплати, а потім вже не доводячі до оплати.
Це тому шо багато купонів намагався використати повторно. такий висновок зробив.
Тому там безпека направлена не на продавця а на покупця в основному. Можливо у них на 11.11 був договорняк з продавцями обмежувати купони на цікавий товар
Додано: Чет 23 лис, 2023 00:58
daap
ССЗБ! Купоны 11.11 и другие - одноразовые. Мульти-аккаунты - чреваты баном!
Я "честно" заказывал на себя, супругу, тещю. Без фанатизма.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:45
Хороший анекдот!
В последние пару лет где-то раз пять пытался узнать на кассе того или иного магазина его MCC-код. Можно узнать, ага. Единственно, что можно, так это прочитать кассиру мини-лекцию, что такое MCC.
Смотрю, тут у всех проблема с этой акцией. Тоже не представляю себе, как искать эти магазины с указанными MCC, если сами магазины не знают свой MCC. И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
А между тем, как тут уже упоминалось, даже магазины одной сети могут быть с разными MCC: один подходит, другой не подходит. И поди знай, какой из магазинов с нужным MCC.
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 24 лис, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:47
Точно узнавалось правильным способом: попыткой покупки на карточку без денег и заглядыванием в приложении в детали операции, которая не прошла?
Как тут уже выше напоминали,
Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:54
А у ТАСа по неуспешных операциям сразу MСС светится? Ибо же по успешным он появляется только после проводки по счету через 2-3 дня.
И даже если светится, то все равно надо ходить по всем магазинам и делать неуспешные операции, чтоб нужный магазин вычислить. Чувствую, если не повезет с быстрым поиском, то можно намаяться так, что и 5% не захочешь.
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