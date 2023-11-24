Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.
Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:04
Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.
Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:09
Re: ТАСКОМБАНК
Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:31
У этого правильного свинорыла, наверное, магазинов рядом мало. У меня в радиусе даже не 10, а 1 км, дай бог, чтоб в 30-40 магазинов поместиться, если считать не только продуктовые. Думаю, больше. А уж в радиусе 10 км! О_О
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