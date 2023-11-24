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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:04

  candidat написав:А у ТАСа по неуспешных операциям сразу MСС светится? Ибо же по успешным он появляется только после проводки по счету через 2-3 дня.

Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.

  candidat написав:И даже если светится, то все равно надо ходить по всем магазинам и делать неуспешные операции, чтоб нужный магазин вычислить. Чувствую, если не повезет с быстрым поиском, то можно намаяться так, что и 5% не захочешь.

Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко? :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:31

  Boundless написав:Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому

У этого правильного свинорыла, наверное, магазинов рядом мало. У меня в радиусе даже не 10, а 1 км, дай бог, чтоб в 30-40 магазинов поместиться, если считать не только продуктовые. Думаю, больше. А уж в радиусе 10 км! О_О
candidat
 
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