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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:04

  candidat написав:А у ТАСа по неуспешных операциям сразу MСС светится? Ибо же по успешным он появляется только после проводки по счету через 2-3 дня.

Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.

  candidat написав:И даже если светится, то все равно надо ходить по всем магазинам и делать неуспешные операции, чтоб нужный магазин вычислить. Чувствую, если не повезет с быстрым поиском, то можно намаяться так, что и 5% не захочешь.

Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко? :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:31

  Boundless написав:Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому

У этого правильного свинорыла, наверное, магазинов рядом мало. У меня в радиусе даже не 10, а 1 км, дай бог, чтоб в 30-40 магазинов поместиться, если считать не только продуктовые. Думаю, больше. А уж в радиусе 10 км! О_О
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:11

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
Так скоро примут Закон, шобы прям на вывеске магаза писали свой МСС...
А пока мона залоченой картой попробовать купить шото ненужное и в описании операции глянуть МСС. Например, Алка такое умеет...
Или мона даже Тасиной картой купить ОДНУ канХфетку, кульочЫк и звякнуть на саппорт, там тож уже знают де смотреть МСС.
Ток учтите, шо у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС...
Одни мучения у сВЫней с этим МСС ;@)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:44

Re: ТАСКОМБАНК

Зараз ТАС дає 5% на оплату в Розетці.
Якщо сплатити на суму 30000 гривень (припустимо купили ноутбук) то нараховується 1500 грн кешбека.
І тепер підкажіть чи вірно я розумію:
В місяць можна виводити максимум 700 грн?
І чи згорають кешбеки в кінці кварталу?
Якщо так - то 700 вивести в 11 місяці, ще 700 в 12. І ще 100 гривень згорить в кінці кварталу і більше накопичувати кешбек до 1.1.2024 взагалі беззмістовно?
Тобто кладу картку ТАС на полицю на 2 місяці і використовую інший банк?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:57

Re: ТАСКОМБАНК

  foxluck написав:нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 16:14

  Amethyst написав:
  candidat написав:И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
Так скоро примут Закон, шобы прям на вывеске магаза писали свой МСС...
А пока мона залоченой картой попробовать купить шото ненужное и в описании операции глянуть МСС. Например, Алка такое умеет...
Или мона даже Тасиной картой купить ОДНУ канХфетку, кульочЫк и звякнуть на саппорт, там тож уже знают де смотреть МСС.
Ток учтите, шо у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС...
Одни мучения у сВЫней с этим МСС ;@)


Не тільки "у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС".
А навіть в одному магазі на одному терміналі три (до п'яти в деяких) фопи з різними МСС. І вибирає на кого піде оплата касир, не Ви. Тобто купували вчора фарбу з МСС ХХХХ, а сьогодні там само вже МСС YYYY.
Або на одній касі на столі касира два термінали і ще один під столом.
Проходили...
alibob
 
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