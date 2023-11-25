Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.
Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:04
Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.
Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:09
Re: ТАСКОМБАНК
Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:31
У этого правильного свинорыла, наверное, магазинов рядом мало. У меня в радиусе даже не 10, а 1 км, дай бог, чтоб в 30-40 магазинов поместиться, если считать не только продуктовые. Думаю, больше. А уж в радиусе 10 км! О_О
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:11
Re: ТАСКОМБАНК
Так скоро примут Закон, шобы прям на вывеске магаза писали свой МСС...
А пока мона залоченой картой попробовать купить шото ненужное и в описании операции глянуть МСС. Например, Алка такое умеет...
Или мона даже Тасиной картой купить ОДНУ канХфетку, кульочЫк и звякнуть на саппорт, там тож уже знают де смотреть МСС.
Ток учтите, шо у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС...
Одни мучения у сВЫней с этим МСС ;@)
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:44
Re: ТАСКОМБАНК
Зараз ТАС дає 5% на оплату в Розетці.
Якщо сплатити на суму 30000 гривень (припустимо купили ноутбук) то нараховується 1500 грн кешбека.
І тепер підкажіть чи вірно я розумію:
В місяць можна виводити максимум 700 грн?
І чи згорають кешбеки в кінці кварталу?
Якщо так - то 700 вивести в 11 місяці, ще 700 в 12. І ще 100 гривень згорить в кінці кварталу і більше накопичувати кешбек до 1.1.2024 взагалі беззмістовно?
Тобто кладу картку ТАС на полицю на 2 місяці і використовую інший банк?
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:57
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 25 лис, 2023 16:14
Не тільки "у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС".
А навіть в одному магазі на одному терміналі три (до п'яти в деяких) фопи з різними МСС. І вибирає на кого піде оплата касир, не Ви. Тобто купували вчора фарбу з МСС ХХХХ, а сьогодні там само вже МСС YYYY.
Або на одній касі на столі касира два термінали і ще один під столом.
Проходили...
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