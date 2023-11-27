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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:04

  candidat написав:А у ТАСа по неуспешных операциям сразу MСС светится? Ибо же по успешным он появляется только после проводки по счету через 2-3 дня.

Не пробовал. В местной специальной теме (!) по этому поводу недавно ТАС упоминали. Ну и проверять же не обязательно именно ТАСом.

  candidat написав:И даже если светится, то все равно надо ходить по всем магазинам и делать неуспешные операции, чтоб нужный магазин вычислить. Чувствую, если не повезет с быстрым поиском, то можно намаяться так, что и 5% не захочешь.

Само собой. А кто обещал, что заработать 5% минус налоги будет легко? :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:31

  Boundless написав:Правильний свинорил має знати мсс коди всіх магазинів в радіусі 10 км від свого дому

У этого правильного свинорыла, наверное, магазинов рядом мало. У меня в радиусе даже не 10, а 1 км, дай бог, чтоб в 30-40 магазинов поместиться, если считать не только продуктовые. Думаю, больше. А уж в радиусе 10 км! О_О
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:11

Re: ТАСКОМБАНК

  candidat написав:И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
Так скоро примут Закон, шобы прям на вывеске магаза писали свой МСС...
А пока мона залоченой картой попробовать купить шото ненужное и в описании операции глянуть МСС. Например, Алка такое умеет...
Или мона даже Тасиной картой купить ОДНУ канХфетку, кульочЫк и звякнуть на саппорт, там тож уже знают де смотреть МСС.
Ток учтите, шо у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС...
Одни мучения у сВЫней с этим МСС ;@)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:44

Re: ТАСКОМБАНК

Зараз ТАС дає 5% на оплату в Розетці.
Якщо сплатити на суму 30000 гривень (припустимо купили ноутбук) то нараховується 1500 грн кешбека.
І тепер підкажіть чи вірно я розумію:
В місяць можна виводити максимум 700 грн?
І чи згорають кешбеки в кінці кварталу?
Якщо так - то 700 вивести в 11 місяці, ще 700 в 12. І ще 100 гривень згорить в кінці кварталу і більше накопичувати кешбек до 1.1.2024 взагалі беззмістовно?
Тобто кладу картку ТАС на полицю на 2 місяці і використовую інший банк?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:57

Re: ТАСКОМБАНК

  foxluck написав:нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 16:14

  Amethyst написав:
  candidat написав:И даже если б знали, то что, ходить от магазина к магазину и спрашивать, не такой ли у вас MCC?
Так скоро примут Закон, шобы прям на вывеске магаза писали свой МСС...
А пока мона залоченой картой попробовать купить шото ненужное и в описании операции глянуть МСС. Например, Алка такое умеет...
Или мона даже Тасиной картой купить ОДНУ канХфетку, кульочЫк и звякнуть на саппорт, там тож уже знают де смотреть МСС.
Ток учтите, шо у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС...
Одни мучения у сВЫней с этим МСС ;@)


Не тільки "у КАЖДОГО ПОСа может быть СВОЙ МСС".
А навіть в одному магазі на одному терміналі три (до п'яти в деяких) фопи з різними МСС. І вибирає на кого піде оплата касир, не Ви. Тобто купували вчора фарбу з МСС ХХХХ, а сьогодні там само вже МСС YYYY.
Або на одній касі на столі касира два термінали і ще один під столом.
Проходили...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:14

  ingtrans написав:
  foxluck написав:нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.

Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:17

ТАСКОМБАНК

foxluck

Добрий день.

Інформуємо, що зі сторони Банку діють обмеження на виплату нарахованих бонусів - протягом місяця Ви маєте можливість виплатити від 1 до 777 бонусів. 1 бонус = 1 гривні.

Тобто, в інтернет-банкінгу TAS2U буде відображатись сума, яка фактично доступна Вам для виплати в поточному місяці.

Залишок нарахованих бонусів буде відображений в додатку на бонусному рахунку на наступний місяць - після чого можливо буде здійснити виплату в рамках діючого обмеження (777,00 грн).

Уточнити суму фактично нарахованих бонусів на бонусний рахунок у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обираєте пакет послуг, а якому оформлена Ваша карта - «Документи» (пункт 18).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:14

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - обираєте пакет послуг, а якому оформлена Ваша карта - «Документи» (пункт 18).

Уважаемый представитель Таскомбанка, поясните пожалуйста такой момент: п.15 упомянутой вами программы «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» предусмотрено возможность сторнирования банком начисленного кэшбека при возврате товара/оплаты в результате чего на бонусном счете может даже возникнуть отрицательный остаток. Так вот вопрос - что произойдет с отрицательным остатком бонусного счета в 18 часов первого рабочего дня следующего квартала? Будет ли он точно так же в соответствии с п.18 програмы обнулен? Или как долго остаток по бонусному счету может быть отрицательным? В самой программе «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» данный момент четко не расписан (в п.15 применена не конкретная формулировка "на Бонусному рахунку виникає від’ємний залишок, який може бути погашений за рахунок майбутніх нарахувань Бонусів."). Но "може бути" - это не значит что обязательно будет, а предусматривает, что потенциально возможен и какой-то другой сценарий погашения отрицательного остатка. Какой?
Заранее спасибо за ответ.
WallNutPen
 
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