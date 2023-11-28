WallNutPen
Добрий день.
Інформуємо, що від’ємний залишок на бонусному рахунку не буде обнулено Банком в перший робочий день кварталу.
Від’ємний залишок буде погашений за рахунок майбутніх нарахувань.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:14
ТАСКОМБАНК
WallNutPen
Добрий день.
Інформуємо, що від’ємний залишок на бонусному рахунку не буде обнулено Банком в перший робочий день кварталу.
Від’ємний залишок буде погашений за рахунок майбутніх нарахувань.
Додано: Вів 28 лис, 2023 18:16
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