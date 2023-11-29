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Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.
🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD* 🔹оформлення у відділенні 🔸ставка за вкладом - *0,01%* 🔹мінімальна сума – *100$* 🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку
Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.
Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Кащей написав:Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії