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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:14

ТАСКОМБАНК

WallNutPen

Добрий день.

Інформуємо, що від’ємний залишок на бонусному рахунку не буде обнулено Банком в перший робочий день кварталу.
Від’ємний залишок буде погашений за рахунок майбутніх нарахувань.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2905
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Подякували: 219 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:16

🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

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🔹мінімальна сума – *100$*
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sens
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Повідомлень: 14976
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 815 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:39

  sens написав:🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

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https://bit.ly/TAS_FGVFO

*Разом зможемо все!* 🇺🇦
☎0800503580


36,7?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:59

  emeta написав:
  sens написав:🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

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36,7?

+0,8%
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:17

  emeta написав:
  sens написав:🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

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☎0800503580


36,7?

У ВІДДІЛЕННІ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sens
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Повідомлень: 14976
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:21

  cohan написав:
  emeta написав:
  sens написав:🔝*КУРС ДОЛАРА СТАЄ ЩЕ ВИГІДНІШИМ!*

Купуйте долари США у відділеннях ТАСКОМБАНК за більш вигідним курсом *36,70* грн з подальшим розміщенням на депозит.

🔸ліміт - *200 тис. грн* в еквіваленті *на купівлю 💵 USD*
🔹оформлення у відділенні
🔸ставка за вкладом - *0,01%*
🔹мінімальна сума – *100$*
🔸строк розміщення - *від 3, 6, 9 або 12 місяців*
🔹виплата відсотків - щомісячно або в кінці строку

Отримуйте кошти на рахунок у валюті 💵 після закінчення вкладу.

*Ваші кошти захищені* Фондом гарантування вкладів:
https://bit.ly/TAS_FGVFO

*Разом зможемо все!* 🇺🇦
☎0800503580


36,7?
+0,8%
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:33

Re: ТАСКОМБАНК

Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:36

  Кащей написав:Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.

Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:11

а когда тут выплачивается кешбек после транзакции?
Оплачивал на pos приватовском в понедельник днём.
В сообщениях вижу нарахування
Успею ли вывести в этом месяце?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

  emeta написав:а когда тут выплачивается кешбек после транзакции?
Оплачивал на pos приватовском в понедельник днём.
В сообщениях вижу нарахування
Успею ли вывести в этом месяце?
В этом зачем успевать? сгорит он только в начале января
Кащей
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