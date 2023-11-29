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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19
Amethyst написав: Кащей написав:
Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:27
flysoulfly написав: Amethyst написав: Кащей написав:
Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении
Отримано новими синіми. Продано за 37,54. Знову гривня під 37,00 на депозит. За кожний квартал в кінці року франклін капіталізується
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