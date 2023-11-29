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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19

  Amethyst написав:
  Кащей написав:Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.

Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:27

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Кащей написав:Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.

Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении

Отримано новими синіми. Продано за 37,54. Знову гривня під 37,00 на депозит. За кожний квартал в кінці року франклін капіталізується
sens
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  #<1 ... 248249250251
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