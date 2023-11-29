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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19
Amethyst написав: Кащей написав:
Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:27
flysoulfly написав: Amethyst написав: Кащей написав:
Тазик автопролонгировал конверт-депо на новый срок. Доказать этого не могу, но помню, что галку сдвигал в приложении. Есть подозрение, что при глюке с автоподключением СМС по картам Таз и переключатели автопролонгации тоже сбросил. Так что советую проверить свои настройки.
Думаю, що в день пролонгації можна ще збігати у від-ня і відмінити ії
сомневаюсь.
вроде был по аналогичному кейсу свидетелем скандала в отделении
Отримано новими синіми. Продано за 37,54. Знову гривня під 37,00 на депозит. За кожний квартал в кінці року франклін капіталізується
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:52
1996
Сегодня закончился трехмес депо в тасе. Долларов нет и не придвидится. Только 1996. Даже выбрать толком не из чего.В других отделениях тоже. Грят переоформляйте еще на три месяца
Может через три месяца ситуация будет другая. Попадалово. Думал уж в тасе будет все в порядке.
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VLADPn
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:04
VLADPn написав:1996
Сегодня закончился трехмес депо в тасе. Долларов нет и не придвидится. Только 1996. Даже выбрать толком не из чего.В других отделениях тоже. Грят переоформляйте еще на три месяца
Может через три месяца ситуация будет другая. Попадалово. Думал уж в тасе будет все в порядке.
Цикл банк-обмінка-банк це як гривня - очікування - 1996- обмінка
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sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:30
Кащей написав: emeta написав:
а когда тут выплачивается кешбек после транзакции?
Оплачивал на pos приватовском в понедельник днём.
В сообщениях вижу нарахування
Успею ли вывести в этом месяце?
В этом зачем успевать? сгорит он только в начале января
В месяц больше 777 не стянешь же
в декабре уже есть в планах потратить до 6го и стянуть 777
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emeta
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:43
VLADPn це де?
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Andrey2512
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:43
Andrey2512 написав:VLADPn
це де?
Запорожье
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VLADPn
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:09
Кащей
Добрий день.
Звертаємо увагу, що Банком не спостерігалось порушень в роботі функціоналу TAS2U при відключенні лонгації по депозитному вкладу.
Дійсно, в день автопролонгації депозиту, для вирішення питання щодо дострокового розірвання вкладу, рекомендуємо звернутись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Якщо термін вже минув - для індивідуального розгляду порушеного питання Вам необхідно звернутися до будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу, маючи при собі паспорт та ІПН.
Рішення приймається для кожного Клієнта індивідуально.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:11
emeta
Добрий день.
Якщо по карті підключена послуга інформування, при здійсненні оплати карткою Ви отримаєте повідомлення, в якому вказана сума операції та сума кеш-беку, яку Ви отримаєте за дану операцію.
В інтернет-банкінгу дана сума буде відображена після фактичного списання суми з рахунку, зазвичай через 3 робочі дні.
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