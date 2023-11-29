|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:02
На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14987
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:09
sens написав:
На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
З'явився дешевий долар)
Сьогодні забирав пайку, аж здивувався усі синенькі
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|