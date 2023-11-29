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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:02

Обмін

На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:09

  sens написав:На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?

З'явився дешевий долар)
Сьогодні забирав пайку, аж здивувався усі синенькі
ukr0014959
 
Повідомлень: 308
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13

Re: ТАСКОМБАНК

И евро появился дешевый:
На депо - 41.01
Онлайн 40.80
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:29

  Кащей написав:
  emeta написав:
  Кащей написав: В этом зачем успевать? сгорит он только в начале января

В месяц больше 777 не стянешь же
в декабре уже есть в планах потратить до 6го и стянуть 777

у меня за позавчерашние операции (онлайн, около полудня) уже начислили. По вашим должны сегодня в 21:00 налить.

Неа, так и не зашло (
транзакция 27.11 в 14:27
кешбек в сообщениях есть, но так и не зачислили на карту((
emeta
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Повідомлень: 2726
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  #<1 ... 249250251252
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