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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:02
На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
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sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:09
sens написав:
На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
З'явився дешевий долар)
Сьогодні забирав пайку, аж здивувався усі синенькі
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ukr0014959
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13
И евро появился дешевый:
На депо - 41.01
Онлайн 40.80
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Andrey2512
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:29
Кащей написав: emeta написав: Кащей написав:
В этом зачем успевать? сгорит он только в начале января
В месяц больше 777 не стянешь же
в декабре уже есть в планах потратить до 6го и стянуть 777
у меня за позавчерашние операции (онлайн, около полудня) уже начислили. По вашим должны сегодня в 21:00 налить.
Неа, так и не зашло (
транзакция 27.11 в 14:27
кешбек в сообщениях есть, но так и не зачислили на карту((
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emeta
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