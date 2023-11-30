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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:02

Обмін

На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:09

  sens написав:На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?

З'явився дешевий долар)
Сьогодні забирав пайку, аж здивувався усі синенькі
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13

Re: ТАСКОМБАНК

И евро появился дешевый:
На депо - 41.01
Онлайн 40.80
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:29

  Кащей написав:
  emeta написав:
  Кащей написав: В этом зачем успевать? сгорит он только в начале января

В месяц больше 777 не стянешь же
в декабре уже есть в планах потратить до 6го и стянуть 777

у меня за позавчерашние операции (онлайн, около полудня) уже начислили. По вашим должны сегодня в 21:00 налить.

Неа, так и не зашло (
транзакция 27.11 в 14:27
кешбек в сообщениях есть, но так и не зачислили на карту((
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:07

Питання представнику банку. У дружини закінчується Пудра сьогодні, є до неї додаткова Б5 на тому ж рахунку.

1. Перевипустити Пудру можна з завтрашнього дня чи сьогодні також вже можна?
2. Банк дасть ще оформити Very card з окремим лімітом не закриваючи Пудру і Б5, які з одним лімітом?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия. Не знаю, как где, а в Днепре у меня такое первый раз. Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту", тут без особых претензий (всё всё понимают, тем более, что есть несколько безболезненных способов избавиться от 96 г.), но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 11:24

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия. Не знаю, как где, а в Днепре у меня такое первый раз. Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту", тут без особых претензий (всё всё понимают, тем более, что есть несколько безболезненных способов избавиться от 96 г.), но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.


Во во.Я вчера писал такое про Запорожье.Как сами сказали пока не поскидывают все гивно новые им не дадут. А там 96-й так еще и разрисованные мятые .Полный хлам.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:30

Якісь дивні сидять у відділеннях, уже в другому впарюють дружині допку віртуалку за 50 грн до Пудри замість безкоштовного перевипуску на основну віртуалку по строку. Хочу почути коментар з цього приводу від представника банку.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:44

Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?
Sergion
 
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