|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:02
Обмін
На минулому тижні 37,00 на депозит,а онлайн 37,50. Сьогодні 37,00 на депозит, онлайн 37,25. Що трапилося?
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:09
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13
Re: ТАСКОМБАНК
И евро появился дешевый:
На депо - 41.01
Онлайн 40.80
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:29
Неа, так и не зашло (
транзакция 27.11 в 14:27
кешбек в сообщениях есть, но так и не зачислили на карту((
Додано: Чет 30 лис, 2023 10:07
Питання представнику банку. У дружини закінчується Пудра сьогодні, є до неї додаткова Б5 на тому ж рахунку.
1. Перевипустити Пудру можна з завтрашнього дня чи сьогодні також вже можна?
2. Банк дасть ще оформити Very card з окремим лімітом не закриваючи Пудру і Б5, які з одним лімітом?
Додано: Чет 30 лис, 2023 11:11
Re: ТАСКОМБАНК
Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия. Не знаю, как где, а в Днепре у меня такое первый раз. Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту", тут без особых претензий (всё всё понимают, тем более, что есть несколько безболезненных способов избавиться от 96 г.), но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
Додано: Чет 30 лис, 2023 11:24
Во во.Я вчера писал такое про Запорожье.Как сами сказали пока не поскидывают все гивно новые им не дадут. А там 96-й так еще и разрисованные мятые .Полный хлам.
Додано: Чет 30 лис, 2023 14:30
Якісь дивні сидять у відділеннях, уже в другому впарюють дружині допку віртуалку за 50 грн до Пудри замість безкоштовного перевипуску на основну віртуалку по строку. Хочу почути коментар з цього приводу від представника банку.
Додано: Чет 30 лис, 2023 14:44
Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?
|