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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:48
Sergion написав:
Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?
Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
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novichok
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:43
novichok написав: Sergion написав:
Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?
Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
Платівки теж ще є. Тариф у неї з azure card однаковий. Коли закінчиться строк дії платівки, зроблять azure card
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