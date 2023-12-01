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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:48

  Sergion написав:Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?

Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:43

  novichok написав:
  Sergion написав:Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?

Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.

Платівки теж ще є. Тариф у неї з azure card однаковий. Коли закінчиться строк дії платівки, зроблять azure card
lara_08
 
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ТАСКОМБАНК (2522)
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