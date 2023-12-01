Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:48
Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:43
Платівки теж ще є. Тариф у неї з azure card однаковий. Коли закінчиться строк дії платівки, зроблять azure card
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:33
ТАСКОМБАНК
Striker
Добрий день.
Інформуємо, що доступний перевипуск карток за 60 днів до терміну її закінчення.
Звертаємо увагу, що передбачена комісія за перевипуск – 200,00 грн (віртуальна – 50,00 грн).
Можливо подати запит на відкриття «very card» без закриття діючого пакету послуг «Велика п’ятірка».
Рішення щодо суми кредитного ліміту погоджується кредитним комітетом кожному Клієнту індивідуально.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38
ТАСКОМБАНК
ВЕСЕЛЬЧАК У
Добрий день.
Нам прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, видача валюти буде відбуватися тими купюрами, які є в наявності в касі Банку на момент Вашого звернення.
Інформуємо, що всі купюри, незалежно від зразку, що не мають ознак зношення, незалежно від року випуску є законним засобом платежу, та приймаються і видаються банками, як і всі інші.
Звертаємо увагу, що Ви можете отримати кошти частково, в межах наявних купюр, які Вам необхідні у відділенні станом на кожен день.
Замовити кошти для видачі є можливість за 3 робочі дні до дати звернення у відділення Банку, зателефонувавши в Контакт-центр Банку. Оператор Банку не здійснює замовлення певних купюр для видачі.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:47
ТАСКОМБАНК
Striker
Добрий день.
Інформуємо, що комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Відповідно до тарифів пакету послуг «Кредитка» (для продукту "Pudra card"):
Випуск додаткової платіжної картки Mastercard World Pudra (віртуальна картка) – 50,00 грн;
Переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна – без комісії, Mastercard World Pudra (віртуальна картка) додаткова – 50,00 грн.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:49
ТАСКОМБАНК
Добрий день.
Інформуємо, що комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Відповідно до тарифів пакету послуг «Кредитка» валютообмін за рахунок власних коштів – не тарифікується.
Зняття з карти»Платівка» - без комісії.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:55
Я не почув відповіді на своє питання. Чому вже у другому відділенні не дають оформити безкоштовну основну віртуальну картку, якщо це прописано у ваших тарифах? Жінці вішають на вуха всяку фігню і не оформляють те, що їх просять.
А чому тоді у відділенні кажуть приходити наступного місяця? І ви спочатку пишете про 50 і 200 грн комісію, а потім самі ж пишете копіпаст з тарифів, де є безкоштовний перевипуск.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:08
Re: ТАСКОМБАНК
Я на практиці не знаю і в тарифи особливо не вникав, але з того, що написав представник, у мене склалося враження, що перевипустити можна в межах 60 днів до закінчення терміну дії, при цьому перевипуск буде платним (це Ваш випадок, тому що картка була ще дійсна на момент звернення до банку), і після закінчення терміну дії, при цьому перевипуск буде безкоштовним.
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