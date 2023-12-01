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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:48

  Sergion написав:Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?

Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:43

  novichok написав:
  Sergion написав:Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?

Такий варіант є прийнятним. Тільки картка не Платівка, а Ажур, наче, зветься.

Платівки теж ще є. Тариф у неї з azure card однаковий. Коли закінчиться строк дії платівки, зроблять azure card
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:33

ТАСКОМБАНК

Striker

Добрий день.
Інформуємо, що доступний перевипуск карток за 60 днів до терміну її закінчення.
Звертаємо увагу, що передбачена комісія за перевипуск – 200,00 грн (віртуальна – 50,00 грн).
Можливо подати запит на відкриття «very card» без закриття діючого пакету послуг «Велика п’ятірка».
Рішення щодо суми кредитного ліміту погоджується кредитним комітетом кожному Клієнту індивідуально.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:38

ТАСКОМБАНК

ВЕСЕЛЬЧАК У

Добрий день.

Нам прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, видача валюти буде відбуватися тими купюрами, які є в наявності в касі Банку на момент Вашого звернення.
Інформуємо, що всі купюри, незалежно від зразку, що не мають ознак зношення, незалежно від року випуску є законним засобом платежу, та приймаються і видаються банками, як і всі інші.
Звертаємо увагу, що Ви можете отримати кошти частково, в межах наявних купюр, які Вам необхідні у відділенні станом на кожен день.
Замовити кошти для видачі є можливість за 3 робочі дні до дати звернення у відділення Банку, зателефонувавши в Контакт-центр Банку. Оператор Банку не здійснює замовлення певних купюр для видачі.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:47

ТАСКОМБАНК

Striker

Добрий день.
Інформуємо, що комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тарифи та форми договорів» - «Тарифи» - «Тарифи для Тебе» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта.
Відповідно до тарифів пакету послуг «Кредитка» (для продукту "Pudra card"):
Випуск додаткової платіжної картки Mastercard World Pudra (віртуальна картка) – 50,00 грн;
Переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна – без комісії, Mastercard World Pudra (віртуальна картка) додаткова – 50,00 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:49

ТАСКОМБАНК

  Sergion написав:Підкажіть, для безкоштовного обміну 50к чи для 200к депо достатньо карти Б5 (для зарахування грн) та онлайн карти Платівка в дол., яку додаток пропонує відкрити онлайн (для зарахування валюти)?
Якісь комісії будуть при обміні, зарахуванні чи знятті?


Добрий день.
Інформуємо, що комісія знімається відповідно до тарифів пакету послуг, в якому обслуговується карта.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тарифи та форми договорів» - «Тарифи» - «Тарифи для Тебе» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта.
Відповідно до тарифів пакету послуг «Кредитка» валютообмін за рахунок власних коштів – не тарифікується.
Зняття з карти»Платівка» - без комісії.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:55

  TASCOMBANK написав:Переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна – без комісії, Mastercard World Pudra (віртуальна картка) додаткова – 50,00 грн.

Я не почув відповіді на своє питання. Чому вже у другому відділенні не дають оформити безкоштовну основну віртуальну картку, якщо це прописано у ваших тарифах? Жінці вішають на вуха всяку фігню і не оформляють те, що їх просять.
  TASCOMBANK написав:Інформуємо, що доступний перевипуск карток за 60 днів до терміну її закінчення.
Звертаємо увагу, що передбачена комісія за перевипуск – 200,00 грн (віртуальна – 50,00 грн).

А чому тоді у відділенні кажуть приходити наступного місяця? І ви спочатку пишете про 50 і 200 грн комісію, а потім самі ж пишете копіпаст з тарифів, де є безкоштовний перевипуск.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:А чому тоді у відділенні кажуть приходити наступного місяця? І ви спочатку пишете про 50 і 200 грн комісію, а потім самі ж пишете копіпаст з тарифів, де є безкоштовний перевипуск.

Я на практиці не знаю і в тарифи особливо не вникав, але з того, що написав представник, у мене склалося враження, що перевипустити можна в межах 60 днів до закінчення терміну дії, при цьому перевипуск буде платним (це Ваш випадок, тому що картка була ще дійсна на момент звернення до банку), і після закінчення терміну дії, при цьому перевипуск буде безкоштовним.
ingtrans
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