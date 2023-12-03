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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:49

напомните, с azure виртуальной наружу p2p без комис?
emeta
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Подякував: 134 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:55

emeta

есть комис
VLADPn
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Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:06

  VLADPn написав:emeta

есть комис

а куда смотреть?
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plativka.pdf
4.7.Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується

или не оно?
emeta
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Повідомлень: 2732
З нами з: 19.03.09
Подякував: 134 раз.
Подякували: 223 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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