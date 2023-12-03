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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:49
напомните, с azure виртуальной наружу p2p без комис?
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emeta
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:55
emeta
есть комис
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VLADPn
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:06
VLADPn написав:emeta
есть комис
а куда смотреть?https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plativka.pdf
4.7.Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується
или не оно?
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emeta
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