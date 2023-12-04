Додано: Пон 04 гру, 2023 10:32

flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.



у меня такое первый раз.



Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту"



, но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту. Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту", но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту. вэлкам ту да клаб!



Аккорд,

Сенс,

Південний,

Альянс,

Укрексим

- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало... вэлкам ту да клаб!- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...

Ни один из перечисленных вами банков в Днепре мне депозит не выдавал 96г. Синими, 2006г., но не 96г. Только Таскомбанк такое сделал и дежурно отписался в ветке, что банк выдаёт доллары из тех, что в наличии в кассе, и все доллары пригодны к обращению. В перечисленных вами банках, как и во всех остальных, отношение к депозитчикам несколько другое. Во всяком случае, в моём лице. И не важно депозит у тебя с валютообменом или без. Ты же доверяешь банку свои деньги на несколько месяцев. Тут априори у всех другие стандарты работы с клиентом. Но не в Таскомбанке. К большому сожалению.