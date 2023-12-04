ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 гру, 2023 22:49
напомните, с azure виртуальной наружу p2p без комис?
emeta
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Додано: Нед 03 гру, 2023 22:55
emeta есть комис
VLADPn
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Додано: Нед 03 гру, 2023 23:06
VLADPn написав: emeta
есть комис
а куда смотреть?
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plativka.pdf
4.7.Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується
или не оно?
emeta
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Додано: Пон 04 гру, 2023 01:52
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.
у меня такое первый раз
.
Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту"
, но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
вэлкам ту да клаб!
Аккорд, Сенс, Південний, Альянс, Укрексим
- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...
"это не обычные валютные депозиты, а с валютообменом - вы же при открытии не принесли в банк свою валюту"
некоторые отличия по форме, процедуре и отношению (с сочуствием, или со смехом )
flysoulfly
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Додано: Пон 04 гру, 2023 09:08
Ferlakur
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:32
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.
у меня такое первый раз
.
Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту"
, но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
вэлкам ту да клаб!
Аккорд, Сенс, Південний, Альянс, Укрексим
- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...
Ни один из перечисленных вами банков в Днепре мне депозит не выдавал 96г. Синими, 2006г., но не 96г. Только Таскомбанк такое сделал и дежурно отписался в ветке, что банк выдаёт доллары из тех, что в наличии в кассе, и все доллары пригодны к обращению. В перечисленных вами банках, как и во всех остальных, отношение к депозитчикам несколько другое. Во всяком случае, в моём лице. И не важно депозит у тебя с валютообменом или без. Ты же доверяешь банку свои деньги на несколько месяцев. Тут априори у всех другие стандарты работы с клиентом. Но не в Таскомбанке. К большому сожалению.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 04 гру, 2023 20:41
Позорный список возглавил банк 3/4. Далее ТАСС
VLADPn
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:28
VLADPn написав:
Позорный список возглавил банк 3/4. Далее ТАСС
Це плата за більшу різницю між банком і обмінкою
sens
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Додано: Пон 04 гру, 2023 23:51
Мне в Киеве тас синими конверты отдает ну почти пару бумажек подсовуют 2006 с пятнами..
Alexkievukraine
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