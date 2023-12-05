Ни один из перечисленных вами банков в Днепре мне депозит не выдавал 96г. Синими, 2006г., но не 96г. Только Таскомбанк такое сделал и дежурно отписался в ветке, что банк выдаёт доллары из тех, что в наличии в кассе, и все доллары пригодны к обращению. В перечисленных вами банках, как и во всех остальных, отношение к депозитчикам несколько другое. Во всяком случае, в моём лице. И не важно депозит у тебя с валютообменом или без. Ты же доверяешь банку свои деньги на несколько месяцев. Тут априори у всех другие стандарты работы с клиентом. Но не в Таскомбанке. К большому сожалению.
TASCOMBANK написав:Переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна – без комісії, Mastercard World Pudra (віртуальна картка) додаткова – 50,00 грн.
Я не почув відповіді на своє питання. Чому вже у другому відділенні не дають оформити безкоштовну основну віртуальну картку, якщо це прописано у ваших тарифах? Жінці вішають на вуха всяку фігню і не оформляють те, що їх просять.
TASCOMBANK написав:Інформуємо, що доступний перевипуск карток за 60 днів до терміну її закінчення. Звертаємо увагу, що передбачена комісія за перевипуск – 200,00 грн (віртуальна – 50,00 грн).
А чому тоді у відділенні кажуть приходити наступного місяця? І ви спочатку пишете про 50 і 200 грн комісію, а потім самі ж пишете копіпаст з тарифів, де є безкоштовний перевипуск.
Добрий день.
Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua