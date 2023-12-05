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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:49

напомните, с azure виртуальной наружу p2p без комис?
emeta
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emeta

есть комис
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:06

  VLADPn написав:emeta

есть комис

а куда смотреть?
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plativka.pdf
4.7.Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується

или не оно?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:52

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.

у меня такое первый раз.

Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту"

, но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
вэлкам ту да клаб!

Аккорд,
Сенс,
Південний,
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Укрексим
- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...

"это не обычные валютные депозиты, а с валютообменом - вы же при открытии не принесли в банк свою валюту" :twisted:

некоторые отличия по форме, процедуре и отношению (с сочуствием, или со смехом )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 09:08

  emeta написав:а куда смотреть?

Сюда https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:32

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Таскомбанк сильно разочаровал. Выдали депозит старыми долларами 96 г. Оформил заказ за неделю до снятия.

у меня такое первый раз.

Одно дело с онлайн обмена получить такую "красоту"

, но с депозита после недельного предзаказа выдавать такой хлам - это показатель отношения к клиенту.
вэлкам ту да клаб!

Аккорд,
Сенс,
Південний,
Альянс,
Укрексим
- аналогично - с конвертдепозитов выдача шопопало...


Ни один из перечисленных вами банков в Днепре мне депозит не выдавал 96г. Синими, 2006г., но не 96г. Только Таскомбанк такое сделал и дежурно отписался в ветке, что банк выдаёт доллары из тех, что в наличии в кассе, и все доллары пригодны к обращению. В перечисленных вами банках, как и во всех остальных, отношение к депозитчикам несколько другое. Во всяком случае, в моём лице. И не важно депозит у тебя с валютообменом или без. Ты же доверяешь банку свои деньги на несколько месяцев. Тут априори у всех другие стандарты работы с клиентом. Но не в Таскомбанке. К большому сожалению.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:41

Черный список банков отдающих Г А В Н О доллары

Позорный список возглавил банк 3/4. Далее ТАСС
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:28

  VLADPn написав:Позорный список возглавил банк 3/4. Далее ТАСС

Це плата за більшу різницю між банком і обмінкою
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 23:51

Мне в Киеве тас синими конверты отдает ну почти пару бумажек подсовуют 2006 с пятнами..
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:37

ТАСКОМБАНК

  Striker написав:
  TASCOMBANK написав:Переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв’язку з закінченням терміну дії: Mastercard World Pudra (віртуальна картка) основна – без комісії, Mastercard World Pudra (віртуальна картка) додаткова – 50,00 грн.

Я не почув відповіді на своє питання. Чому вже у другому відділенні не дають оформити безкоштовну основну віртуальну картку, якщо це прописано у ваших тарифах? Жінці вішають на вуха всяку фігню і не оформляють те, що їх просять.
  TASCOMBANK написав:Інформуємо, що доступний перевипуск карток за 60 днів до терміну її закінчення.
Звертаємо увагу, що передбачена комісія за перевипуск – 200,00 грн (віртуальна – 50,00 грн).

А чому тоді у відділенні кажуть приходити наступного місяця? І ви спочатку пишете про 50 і 200 грн комісію, а потім самі ж пишете копіпаст з тарифів, де є безкоштовний перевипуск.


Добрий день.

Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua
TASCOMBANK
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