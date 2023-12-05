Добрий день.
Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 гру, 2023 14:40
ТАСКОМБАНК
Добрий день.
Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
Додано: Вів 05 гру, 2023 16:19
Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
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